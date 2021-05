Il Salone del Mobile si farà a Rho Fiera Milano nel mese di settembre

Dopo le incertezze dei giorni scorsi, le richieste del mondo politico e gli appelli di quello culturale, è arrivata la decisione: il Salone del Mobile 2021 si farà, come previsto, a settembre, quando un'edizione "innovativa e unica", come annuncia una nota degli organizzatori, arriverà a Rho Fiera Milano.

La 59esima edizione del Salone del Mobile sarà in programma dal 5 al 10 settembre con tante iniziative volte a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende, oltre che attente a "riprendere il filo di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati", come specifica la nota della manifestazione.

"Al termine di un lungo dibattito interno, di un intenso lavoro progettuale a cui ci siamo dedicati in queste settimane conclusosi con la totale condivisione e un voto unanime - in cui sono stati analizzati i punti di forza della manifestazione, i valori storici e simbolici, quelli attuali e prospettici, la coerenza con il programma di rilancio dell'economia del Paese sotto la guida del nuovo esecutivo, la rilevante condivisione della collettività, le aspettative sia di un pubblico professionale sia di quello generalista in Italia e nel mondo - i vertici del Salone del Mobile.Milano - spiega la nota - hanno definito i passaggi che nei prossimi giorni determineranno il percorso che porterà all'organizzazione dell'edizione di settembre".

Il piano dell'edizione 2021 che è stato primariamente annunciato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in seguito a tutte le istituzioni nazionali coinvolte e a quelle del territorio, nonché condiviso con il partner storico Fiera Milano, sarà affidato e coordinato da un curatore di fama internazionale e punterà a rafforzare legame, relazioni e azioni concrete con il tessuto economico e sociale che riconosce centralità e rilevanza alla manifestazione.

Il Salone - viene chiarito - aperto a tutte le aziende espositrici internazionali e italiane, si terrà a Rho Fiera Milano e vedrà mostre e percorsi tematici integrati con prodotti e novità degli ultimi 18 mesi: questi dialogheranno con la nuova, inedita piattaforma digitale che sarà presentata a breve. La manifestazione si svolgerà con attenzione e rispetto delle direttive e delle ordinanze di prevenzione e sicurezza previste per lo svolgimento di eventi fieristici.