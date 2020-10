Finalmente una rotatoria tra via Bellinzona e via per Cernobbio

Un'opera attesa per la sicurezza stradale di Como potrebbe presto essere finalmente realizzata. La giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato lo studio di fatibilità per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Bellinzona e via per Cernobbio. Costo: circa 300mila euro.

La rotatoria verosimilmente metterebbe finalmente fine alla serie di incidenti che succedono in quello snodo viabilistico a causa della confusione sui diritti di precedenza.

