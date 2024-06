Tre piccole rondini cadute dal nido salvate dai vigili del fuoco

Tre piccole rondini cadute dal nido hanno attirato l'attenzione di alcuni abitanti di Cernobbio in via Reginaper. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio che, su indicazione del Centro Recupero Animali di Erba, hanno provveduto a rimettere gli animali nel loro ricettacolo. Una piccola ma importante storia che dimostra il valore dei vigili del fuoco, sempre pronti ad aiutare ogni forma di vita.