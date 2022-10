Ron Pearlman alla Moltrasina: pizza alla campagnola, poi foto con lo staff del locale

Pizza alla campagnola per l'attore Ron Perlman. L'attore americano nella serata di venerdì 28 ottobre 2022 ha varcato la soglia della Trattoria Moltrasina (a Moltrasio, per l'appunto) con grande stupore degli altri clienti e dello staff del locale. Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla rossa di Tropea e peperoni: questi gli ingredienti della pizza degistata dalla star americana nota per avere interpretato Hellboy nell'omonimo film del 2004 e Clay Morrow nella serie Sons of Anarchy. Dopo la cena è stato il momento di una foto ricordo con lo staff del locale.

La presenza di Perlman sul Lago di Como coincide curiosamente con il periodo di inizio riprese in Tremezzina di un film che vede tra i protagonisti John Torturro. Che anche Perlman reciti nel medesimo film? Molto probabile.