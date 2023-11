E' iniziato il lento ritiro del lago, ma il lungolago resta chiuso

Il livello del lago di Como si sta finalmente abbassando. Dopo il picco raggiunto nel pomeriggio di ieri (3 novembre 2023) oggi il Lario si sta lentamente ritirando. Alle ore 9 l'afflusso di acqua in entrata era di 549,3 metri cubi al secondo mentre la portata in uscita era leggermente superiore, vale a dire 659,8 metri cubi al secondo.

In piazza Cavour sono al lavoro uomini e mezzi di Aprica per la raccolta dei detriti trasportati dall'acqua ed è costante la presenza di un folto gruppo di volontari della protezione civile. Purtroppo non è stato possibile posizionare un percorso di passerelle per consentire ai pedoni di oltrepassare la piazza per andare e venire da Lungo Lario Trieste e piazza Matteotti.