Ritirato il visto all'oligarca russo con le case sul lago

Vietato, anzi, vietatissimo avvicinarsi alle case dell'oligarca fedelissimo di Putin, il presentatore russo che possiede due residenze a Menaggio e a Pianello del Lario del valore di oltre 6 milioni di euro. Anche alui stesso è vietato avvicinarsi alle sue case, infatti il Governo italiano gli ha ritirato il visto e per questo motivo Solovyev - come riportato dal sito Fanpage.it - non potrà più mettere piede nel Belpaese.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire all'identità dei vandali che il 6 aprile hanno cercato di appiccare un incendio alla villa del russo a Menaggio e hanno imbrattato la residenza di Pianello del Lario con della vernice rossa, finita poi nella piscina della villa. Nel frattempo, come detto, le forze dell'ordine hanno imposto il divieto di avvicinamento alle lussuose dimore dell'oligarca.