Variante Tremezzina, ristori abbonamenti Asf: c'è tempo fino al 30 aprile

Asf Autolinee ricorda che sabato 30 aprile è la data ultima per ottenere i ristori del 50% per gli abbonamenti mensili di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, relativi alla tratta Sala Comacina-Argegno e viceversa.

Il ristoro sarà possibile per tutti coloro che hanno acquistato a prezzo pieno gli abbonamenti esclusivamente nelle Autostazioni Asf di Piazza Matteotti a Como e Via Roma a Menaggio, oppure on line tramite il portale web di Asf.

La richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo urp@ asfautolinee.it allegando il modulo di autocertificazione (scaricabile da https://www.asfautolinee. it/media/img_01-0017-22.pdf) e firmandolo, la propria tessera Asf e le immagini dei mensili acquistati. Non verranno prese in esame le richieste inviate oltre il 30 aprile 2022.

Asf provvederà al ristoro del 50% del prezzo mensile tramite bonifico bancario.