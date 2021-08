Ristoranti nel mirino dei no vax: se chiedono Green Pass recensione negativa

È Telegram il mezzo con cui molti no vax comunicano e da quando ieri, 6 agosto, è entrato in vigore l'utilizzo del green pass per alcune attività, si sono scatenati in tutte le città italiane, Como compresa. Il gruppo conta oltre 30.000 utenti in tutta Italia e diffonde i nomi delle atività che semplicemente seguono la legge e invita tutti a bombardarli con recensioni negative.

I problemi che creano questa sorta di "scontro sociale" sono due. In primis i ristoratori si trovano a dover ricoprire l'antipatico ruolo del controllore "sceriffo": non basta piu' prendere il nome e il telefono di chi vuole pranzare o cenare al chiuso, non basta rilevare la temperatura, bisogna anche controllare il green pass.

Oltre al tempo necessario per queste pratiche e al personale impegnato in mansioni che non sono di sua specifica competenza, si crea anche, tra alcuni clienti e i ristoratori una certa tensione. Per esempio in questi giorni di tempo incerto cosa accadrebbe se piovesse improvvisamente e chi è seduto all'aperto, magari senza green pass, volesse ripararsi al chiuso? E cosa succede a tutte quelle persone che, come Luigia e Alberto che ci hanno mandato le loro segnalazioni, nonostante abbiano tutti i requisiti per avere il green pass per motivi informatici e problemi del sistema non riescono a scaricarlo?

Interpellando alcuni ristoratori di Como e provincia, che al momento preferiscono mantenere l'anonimato, si evince che alcuni di loro non sono contenti di fare gli sceriffi ma, ricordiamolo, sono i primi a rischiare multe salate. E certamente è meglio questo che la chiusura dei locali. Rimane il fatto, grave, che i no vax tramite recensioni negative stanno cercando di boicottare chi chiede il green pass. Milano, Lecce, Palermo e altre grosse città sono già vittime di questo ma come riportato anche su Il Corriere della Sera, "il piano di attacco è identico in tutte le regioni e città d’Italia: aggressione via social direttamente sui profili del ristorante e denigrazione sui siti specializzati attraverso recensioni tanto negative quanto farlocche".

C'è anche una mappa, come riportato su Open, che gira su Telegram e sulla pagina Facebook Io Apro che si chiama Aperti e Liberi dove sono indicati tutti i ristpranti, pub e bar dove non viene chiesto il certificato verde e ci sono anche attività comasche.

Insomma, il Green Pass ha debuttato ieri ma sembra che i problemi legati al suo utilizzo siano tanti e che si riversino, ancora una volta su chi vuole solo lavorare: i ristoranti.