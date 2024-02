Vi spieghiamo perché un ristorante nel Comasco regala a 52 dipendenti una vacanza

Li avevamo conosciuti durante la pandemia e anche in quell'occasione Andrea Macheda, il titolare della Taverna di Rugantino a Lurago d'Erba, aveva dimostrato di avere molto a cuore i suoi dipendenti. Passata la crisi è tempo di una bella gratificazione. Dopo un anno di successi, al sapore di carbonara, amatriciana, gricia e supplì, ma anche di traguardi e fatiche condivise il ristorante di Lurago d'Erba (che ha un locale anche a Monza) ha regalato ai collaboratori, tutti, una vacanza di quattro giorni in un casale in Liguria, completamente spesata dall'azienda, e una gita all'acquario di Genova.

L'iniziativa è stata pensata ancora una volta da Andrea Macheda, titolare a 30 anni dei due locali della catena La Taverna di Rugantino. Per lui "la fortuna va condivisa" e i collaboratori devono stare per prima cosa bene.

Per Macheda, i dipendenti sono il primo target con cui festeggiare i risultati raggiunti e così ha premiato i suoi 52 collaboratori impiegati in entrambi i locali regalando loro 4 giorni, interamente pagati dall'azienda, in un casale in Liguria con aggiunta di una gita all'acquario di Genova. E a essere premiati sono stati anche alcuni clienti: durante l’anno sono estratti a sorte tra i clienti sei candidati che sono stati omaggiati di 6 week end a Roma per due.

"Credo che la nostra clientela, che arriva da tutta la regione, apprezzi in generale l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e l'impegno del ristorante nell’offrire sempre piatti autentici e deliziosi con il sorriso, tanta allegria e tutto il nostro affetto” ha spiegato il direttore generale Simone Marcellini.

Genuinità, generosità ma anche solidarietà. Il locale organizza anche periodiche serate solidali il cui ricavato viene devoluto interamente a due onlus del territorio. E così a fine 2023 ha potuto consegnare alle associazioni ‘Quelli che...con Luca’ e ‘Abilitiamo’ due assegni ciascuno di 5.150 euro.