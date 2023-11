Lago esondato, si teme un nuovo innalzamento del livello

Dopo alcuni giorni di calo, il Lago di Como è straripato. Il sistema locale di protezione civile, in collaborazione con la prefettura e la provincia, ha installato le barriere mobili anti-alluvione del Comune e della Provincia. Attualmente, il livello del lago è stabile, con un innalzamento di circa 145 centimetri sull'idrometro di Malgrate (+25 cm rispetto alla normale esondazione). Il traffico su Lungo Lario Trieste e Trento è regolato dalle pompe poste sul lungolago che controllano il livello dell'acqua sotto la piazza. Comunque, è ancora possibile accedere a piazza Cavour attraverso la Ztl, seguendo il percorso da piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, piazza Cavour, e via Fontana.

Nella giornata di ieri (1 novembre), la Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso meteorologico con codice arancione per il rischio idrogeologico e giallo per il rischio idraulico, temporali e vento forte, che si intensificherà dalla giornata di domani. Ciò potrebbe comportare ulteriori innalzamenti del livello del lago. Le attività di protezione idraulica continueranno. "E' importante che i residenti e le attività commerciali - avvertono dal Comune e dal comando della polizia locale - monitorino l'andamento della situazione nelle aree private seminterrate e segnalino eventuali problemi al personale di soccorso in piazza. L'Unità di Crisi Locale fornirà aggiornamenti regolari. È essenziale che la cittadinanza collabori per rafforzare le misure di mitigazione del rischio adottate, mantenendo le distanze dalle zone allagate, evitando di entrare in aree chiuse al pubblico dove operano i soccorritori e riducendo gli spostamenti al minimo necessario, specialmente lungo il lungolago, durante le ore di punta".