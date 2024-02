Rischia di morire mentre visita il marito in ospedale: l'incredibile storia (a lieto fine) di una coppia di Monguzzo

Si è recata in ospedale per accompagnare il marito in occasione di un intervento delicato al cuore, ma inaspettatamente è stata colpita da un grave malore cardiaco. Grazie alla tempestiva risposta dei medici presso il Manzoni di Lecco, però, entrambi sono stati salvati. E' una storia davvero incredibile quella di due coniugi di Monguzzo (78 anni lui, 73 lei). Una storia a lieto fine divenuta esempio di coraggio e amore infinito, raccontata in questo articolo di LeccoToday.

Il primo ricovero al Mandic di Merate per un'ischemia

Tutto ha inizio nel 2019, quando l'uomo viene sottoposto a un intervento di sostituzione della valvola aortica, mediante una protesi biologica, a causa di una stenosi valvolare aortica. L'intervento va bene e il decorso volge per il meglio, fino a quando, però,

nel novembre 2023 il 78enne avverte disturbi neurologici causati da un'ischemia cerebrale. Il ricovero presso la neurologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate porta a una nuova diagnosi: endocardite sulla valvola artificiale, causata da un batterio di origine gastrointestinale.Si rende necessario, quindi, il trasferimento presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Manzoni di Lecco. I cardiochirurghi programmano per il 4 dicembre un nuovo intervento per sostituire la protesi valvolare infetta. Nella tarda mattinata di sabato 2 dicembre la moglie va all'ospedale insieme ai figli per trovare il marito. E' allora, proprio mentre si trovava vicino al letto del coniuge, che la donna viene colpita da un violento dolore toracico irradiato alla schiena.

L'aorta in procinto di rompersi

La donna viene simmediatamente soccorsa e sottoposta a una Tac che mostra un ematoma dissecante dell'aorta ascendente e dell'arco aortico, patologia che richiede un complesso intervento cardiochirurgico in emergenza per sostituire il tratto di arteria in procinto di rompersi. La donna viene così trasferita d'urgenza in sala operatoria e operata prontamente dalla squadra di cardiochirurghi guidati dal dottor Michele Triggiani.

Il lieto fine

I figli si sono così trovati inaspettatamente a dover fronteggiare anche l'emergenza legata alla madre. La donna è stata salvata dall'emergenza aortica e, dopo un decorso postoperatorio regolare, è stata dimessa il 5 gennaio, tonando così a casa. Anche il marito, dopo la riabilitazione e la terapia antibiotica, è stato dimesso il 16 gennaio. Sembrava tutto finito, ma di nuovo ha dovuto fare i conti con un ennesimo inconveniente il 19 gennaio, quando è stato ricoverato per un dolore addominale. Una procedura endoscopica sulle vie biliari ha risolto il problema, permettendogli finalmente di essere dimesso il 25 gennaio e di tornare a casa.

"Complimenti al dottor Michele Triggiani e all'intera equipe per questo risultato che sottolinea, ancora una volta, la capacità di questo ospedale di prendersi cura delle persone, sempre con altissima competenza e tempestività” - commenta Alessandra Grappiolo, direttore sanitario di Asst Lecco. Molto significative anche le parole dello stesso Triggiani, direttore cardiochirurgia di Asst Lecco: "Nonostante le sfide mediche, marito e moglie hanno affrontato con coraggio e amore i rispettivi percorsi di guarigione, trovando forza nel supporto reciproco anche quando ricoverati in stanze separate".