Giardinetti di via Vittorio Emanuele, operai al lavoro

Giunta Landriscina, lì dove Paolo Annoni ha forse speso le ultime lacrime della sua breve ma intensa esperienza di assessore: i giardinetti di via Vittorio Emanuele. Allora si pensava di tamponare la situazione almeno sino alla già prevista riqualificazione del Comune di Como, un intervento da 150mila euro previsto per la fine dell'anno. Andò diversamente per ragioni di sicurezza ma oggi finalmente gli operai sono al lavoro per riqualificare tutta l'area giochi.

Sono previste tre distinte aree: una adatta ai più piccoli dai 2 ai 3 anni con giochi gommosi in un luogo chiuso e più protetto. Un'altra zona condurrà invece a una casetta multigioco, la terza fino all’altalena e a degli spinner rotanti. Gli interventi come da progetto della precedente amministrazione prevedono inoltre l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche l’adeguamento e l’integrazione di giochi e arredi urbani. I lavori dovrebbero chiudersi entro la fine dell’anno.