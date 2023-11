Riqualificazione dei giardini a lago: firmato il contratto d'appalto

Oggi è stato siglato un importante passo per la valorizzazione dei giardini a lago: è stato finalmente firmato il contratto d'appalto per i lavori di riqualificazione con Helios Consorzio Stabile di Favara (Agrigento). Questa firma apre la strada alla consegna dei lavori, il cui avvio è atteso a breve.

Gli interventi previsti nell'ambito di questo contratto coprono diverse aree cruciali per il rinnovamento dei giardini, mirando a migliorare l'esperienza di residenti e turisti. Le principali modifiche comprenderanno la sistemazione dei percorsi del parco con una ristrutturazione dei percorsi per garantire una circolazione agevole e sicura all'interno del parco; riqualificazione dell'area giochi per bambini con il recupero dei giochi Parisi per creare un'area sicura e accattivante per i più piccoli; costruzione del fabbricato "Battery" che prevede la realizzazione di un nuovo edificio con uno spazio pubblico circostante che ospiterà servizi utili per la comunità e i visitatori, inclusi bagni pubblici.

E ancora, è prevista la collocazione dei reperti come museo all'aperto. Saranno inoltre installati nuovi corpi illuminanti per dare più luce all'area nelle ore buie e sarà implementato il sistema di videosorveglianza, contribuendo così alla sicurezza della zona.

Sono inoltre previsti interventi sul verde: rigenerazione superficiale e vegetale delle aree a prato, impianti di irrigazione, abbattimento di alberature e siepi, e l'inserimento di nuove essenze per un ambiente più verde e sostenibile.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1.852.986,14 euro più iva.