Como, riparata la tubatura rotta: via Borgovico è stata riaperta

Una mattinata difficile oggi, 30 settembre per Como che, a causa di un tubo dell'acqua esploso alle 2.30 di notte circa, si è svegliata con via Borgovico chiusa in un senso di marcia per poter permettere la riparazione del danno. Questo (ma non solo) uno dei principali motivi del traffico in tilt durante le ore di punta della mattinata.

Il manto stradale di via Borgovico a Como è stato ripristinato e quindi già dalle 11 circa la circolazione à stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.

Il personale degli uffici della Polizia Locale sarà ancora impegnato a presidio degli incroci della città fino al ripristino della viabilità cittadina.