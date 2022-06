Rilascio online dei rapporti di incidente stradale a Como

Per garantire il rilascio dei rapporti di incidente stradale in qualunque momento, il Comune di Como ha aderito al servizio online accessibile all’indirizzo www.incidentistradali.com. Con la registrazione del proprio profilo utente, che richiede pochi passaggi, sarà sufficiente selezionare “Comune di Como” dal menù a tendina. Con le modalità previste dal portale, l’utente può effettuare la richiesta dell’atto, corredato da eventuali rilievi fotografici e/o planimetrici, a seguito del pagamento di 27 euro attraverso il sistema PAGO PA.

Il rapporto di incidente stradale è rilasciato solo agli aventi diritto, cioè le persone coinvolte nell’incidente (conducente, proprietario, passeggeri) o altri soggetti con delega scritta e fotocopia del documento del delegante, assicuratori rappresentanti la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto muniti di delega della compagnia assicuratrice interessata al ritiro, avvocati di parte muniti di incarico firmato dal proprio assistito.



Per i privati la procedura richiede l’autenticazione con SPID e la richiesta sul portale. Verificata la legittimità della richiesta, quando il fascicolo sarà pronto l’utente potrà salvarlo previo pagamento. Per i professionisti con autorizzazione singola, il Comando valida la richiesta in arrivo una volta verificati i documenti di delega. Quando il fascicolo è completo il sistema ne notifica la disponibilità e consente di scaricarlo previo pagamento. Per i professionisti con delega annuale, se un veicolo coinvolto nel sinistro risulta assicurato con quella compagnia assicurativa, il rapporto potrà essere scaricato appena pronto previo pagamento.

