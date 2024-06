L'inciviltà che Como non merita: l'ingresso del Duomo come fosse un porta rifiuti

E' obiettivamente avvilente, se non mortificante, vedere una scena come quella docuementata da un lettore di QuiComo in piazza Duomo. La foto-segnalazione ritrae una delle porte secondarie della cattedrale. A dare il benvenuto ai fedeli e ai visitatori ci sono diversi rifiuti abbandonati sulle decorazioni a sbalzo, ai lati dell'ingresso. Un bicchiere di cartone di McDonald's, una bottiglia di vetro di Coca Cola, una coppetta vuota di gelato (con tanto di cucchiaino in plastica) e una bottiglia in plastica di té mezza piena: questo è il rispetto che alcuni turisti (o forse comaschi?) hanno avuto per la sacralità del Duomo.

