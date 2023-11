Come chiedere il risarcimento dai danni causati dall'esondazione del lago

Per affrontare l'emergenza dovuta all'esondazione del lago, è stata istituita la raccolta delle schede danni (Rasda). Chi ha subito danni strutturali agli edifici, alle relative pertinenze, alle aree esterne o ai beni mobili essenziali, può richiedere il risarcimento. La protezione civile di Como ha illustrato alcune importanti istruzioni. Innanzitutto è importante fornire una prima stima dei danni inviando una comunicazione attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo comune.como@comune.pec.como.it oppure consegnando personalmente le informazioni all'ufficio protocollo del Comune di Como. E' bene assicurarsi di completare questo passaggio entro e non oltre le ore 12 di lunedì 6 novembre per garantire che la richiesta di risarcimento venga presa in considerazione.