Riapre la vecchia Regina dopo la frana che ha devastato Laglio

Dopo l'ennesima frana che ha devastato Laglio, riapre finalmente la Regina Vecchia. "Considerato che si è provveduto alla rimozione del materiale depositato in sede stradale lungo l’intera tratta in oggetto e che la strada provinciale è stata riportata nelle condizioni di percorribilità in essere precedentemente agli eventi alluvionali occorsi - si legge nell'ordinanza della Provincia - si ritengono quindi favorevoli i presupposti per la riapertura al transito del tratto di strada in oggetto". La revoca della precedente ordinanza e la riapertura al traffico della Vecchia Regina è quindi da intendersi valida dalle ore 17 di oggi.