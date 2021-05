Riapre il parco del Grumello: fiori, alberi secolari e scorci incantevoli

Domenica 16 maggio il Parco storico botanico della Villa del Grumello di Como si apre al pubblico, ad inaugurare la stagione 2021, accogliendo come di consueto cittadini e turisti tra alberi secolari, ricche collezioni floreali e sguardi unici sulla città di Como e sul lago.

Mercoledì 2 giugno al via il palinsesto di eventi e di iniziative culturali ideato e organizzato dall’Associazione Villa del Grumello, che si svolgerà come sempre nel Parco, nel rispetto delle normative in tema di contenimento della pandemia.

Botanica, musica, teatro, arte, danza, cinema, benessere, educazione ambientale si intrecceranno tra loro e con l’essenza del luogo, creando eventi di qualità e delicati oltre a interessanti sperimentazioni.

A partire da un importante calendario di appuntamenti lungo il mese di giugno.

L’accesso al Parco del Grumello è gratuito e pedonale la domenica e i festivi dalle ore 10 alle ore 19.

Attivo nell’area della Villa il Ristoro del Grumello, che anche nel 2021 è affidato a La Breva e20+1 (La Breva catering). Dalle 18 aperitivo con prenotazione.