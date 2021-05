Riapre il lido di Villa Olmo, la spiaggia del Lago di Como

Un 1° maggio all'insegna di temporali e pioggia e un inizio stagione un pò rallentato per il lago di Como, considerando anche che a Pasqua ci trovavamo in zona rossa. Finalmente una notizia che ci fa ben sperare per il resto della stagione: il 20 maggio riaprirà il lido di villa Olmo, la spiaggia dei Comaschi per eccellenza. È lo stesso staff del Lido ad annunciarlo garantendo che saranno mantenute tutte le norme anti covid. Il Beach bar era già aperto ma il brutto tempo fino ad ora non ha aiutato.

Il Beach Bar di Lido Villa Olmo è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 21.00, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 22.00, domenica dalle ore 09.00 alle ore 21.00.