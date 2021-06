A Como riapre l'infopoint del Broletto

Per ora resta attivo anche quello di via Albertolli

Lo aveva promesso appena nominata assessore e così è stato: l'infopoint del Broletto riapre al pubblico. "Riparte con Miniartextil- mostra che al Broletto verrà prolungata fino a metà settembre - afferma Livia Cioffi - appena saranno completati i primi lavori di ripristino, mi auguro nell'arco di una settimana. Per ora al Broletto distribuiremo ai turisti materiale informativo, poi con calma nei prossimi mesi provvederemo a rendere l'infopoint definitivamente operativo". Per quanto riguarda il futuro del punto di via Albertolli, l'assessore alla Cultura e Turismo al momento non si sbilancia: "Per ora resterà ancora attivo, ma il suo futuro dipende dall'Amminsitrazione provinciale che ha in atto il contratto d'affitto dei locali".

Insomma, e viene da dire finalmente, dopo anni di polemiche si torna finalmente al "point" di partenza, ovvero a rimettere il principale ufficio turistico di Como al centro della città e in una sede certamente più consona al suo scopo. Meglio tardi che mai.