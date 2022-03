Via Milano, riapre l'ufficio postale rimesso a nuovo

Dopo quasi due mesi di lavori, che hanno permesso un totale rinnovamento del layout, riapre a Como l'ufficio postale di via Milano. Sono stati infatti riposizionati sia il bancone con i quattro sportelli, sia la sala consulenza in modo da poter accogliere la clientela in modo più confortevole e migliorare l’organizzazione interna della domanda di servizi. L’ufficio postale di Como 2 osserverà i seguenti orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35

“Sono molto soddisfatta di questa nuova soluzione – afferma Graziella Di Marco, Direttrice dell’Ufficio Postale di Como 2- la gestione dei nostri clienti sarà organizzata ancora meglio e siamo certi sarà apprezzata anche da loro, sia da chi si reca da noi per le operazioni di sportello sia per chi necessiterà della nostra consulenza”.

L’ufficio postale è dotato anche di uno sportello Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.