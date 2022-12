Riapre lo stadio del ghiaccio di Casate

Riapre al pubblico lo stadio del ghiaccio del centro sportivo Casate chiuso dal 5 marzo 2020 per l'emergenza covid. L'impianto sarà aperto dal 27 dicembre all'8 gennaio. Si tratta di un primo esperimento nel periodo natalizio, una sorta di test per capire se e come organizzare ulteriori aperture nel corso dei primi mesi del 2023.

Orari

da martedì 27 a venerdì 30 dicembre compresi 14-18; sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio chiuso; dal 2 al 5 gennaio compresi 14-18; dal 6 all'8 gennaio compresi 14.30-18. Circa 15 minuti prima della chiusura dell'impianto verranno richiamati i pattini a noleggio. All'esterno della struttura è presente un ampio parcheggio gratuito.

Tariffe

Intero 4.50 euro (dai 13 anni compiuti ai 64); ridotto 3.30 euro (fino a 12 anni e dai 65 anni compiuti); noleggio pattini 2.70 euro; accompagnatori 2.20 euro.