Funivia Argegno - Pigra, ritardo nella riapertura: "Servono ulteriori verifiche per la sicurezza"

Solo qualche giorno in più del previsto per garantire la massima sicurezza dei passeggeri, poi sarà riaperta la funivia che collega Argegno a Pigra, chiusa ormai dall’ottobre 2022. "Nessun silenzio e nessun mistero, dunque, sulla data di riapertura - tengono a precisare dall'Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese - bensì la consapevolezza di poter rimettere in esercizio la funivia solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che garantisce la massima sicurezza dell’impianto".

Ora, quindi, si stanno completando le verifiche sul campo e le prime prove di esercizio senza passeggeri a bordo, superate le quali Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese e ATM Milano, d’intesa col Comune di Pigra annunceranno la riapertura del servizio.

La funivia di Pigra, che permette di raggiungere, in 4 minuti, superando un dislivello di 648 metri, il più bel terrazzo esistente nelle Prealpi Comasche, collega Argegno a Pigra ed è chiusa ormai dall’Ottobre del 2022 per interventi di manutenzione straordinaria. Dopo un anno e mezzo, grazie alla procedura per l’affidamento della gestione curato dall’Agenzia il Tpl, Lecco e Varese, è stato individuato l’operatore che gestirà l’impianto a cui era già stato consegnato l’impianto per la messa in esercizio. La ripartenza della funivia di Pigra, tanto attesa sia dai cittadini che dai turisti, rappresenta una ulteriore testimonianza del lavoro di programmazione dei trasporti pubblici svolto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese in collaborazione con la provincia di Como e i comuni di Argegno e Pigra e si inserisce nel progetto di messa in rete per il pieno sviluppo delle potenzialità turistiche dei territori interessati.