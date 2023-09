Biblioteca di Como: dopo tre anni e mezzo riapre l'emeroteca

Riaprirà venerdì 15 settembre l'emeroteca della biblioteca comunale di Como "Paolo Borsellino". L'emeroteca è rimasta chiusa per l'emergenza covid e, successivamente, lo spazio ha ospitato attività e mostre. Il servizio sarà attivo negli orari di apertura della biblioteca, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 19 (orario continuato) e il sabato dalle 14 alle 19. In emeroteca sono disponibili i principali quotidiani in abbonamento, le riviste generaliste, i settimanali illustrati. I periodici specializzati sono distribuiti, su richiesta, rivolgendosi in biblioteca, alla reception. “Si intensifica la fruibilità della nostra Biblioteca dopo gli anni duri della pandemia - afferma l'assessore comunale alla Cultura, Enrico Colombo - Riaprire l’emeroteca come punto di ritrovo, confronto e lettura è un primo segnale di quanto la nostra biblioteca stia tornando a essere al centro della quotidianità dei comaschi”.