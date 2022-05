Dopo 5 anni riaperto completamente il Viadotto dei Lavatoi

Dopo cinque anni il Viadotto dei Lavatoi è tornato finalmente pienamente percorribile, non solo dalle auto ma anche dai mezzi pesanti. Infatti, sono stati rimossi i jersey che restringevano gli ingressi da entrambi i lati del ponte per impedire ai camion di percorrerlo. Evidentemente le prove di carico che hanno costretto alla chiusura totale temporanea nella mattinata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, hanno dato esito positivo. L'infrastruttura è tornata pienamente percorribile sia da via Canturina in direzione via Oltrecolle, sia in direzione opposta.

Il viadotto era chiuso dal luglio 2017, da quando furono riscontrati dei danni strutturali che ne hanno richiesto la chiusura ai mezzi pesanti, con gravi ripercussioni sulla viabilità collaterale.