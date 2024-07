Riaperta finalmente la passeggiata del lungolago in piazza Cavour

Un nuovo tratto della passeggiata del lungolago di Como è stato restituito oggi alla città. Alla presenza dell'assessore regionale Massimo Sertori, del sindaco Alessandro Rapinese, dell'assessore regionale Alessandro Fermi e del consigliere regionale Sergio Gaddi, sono state rimosse le transenne che ancora "recintavano" il tratto antistante piazza Cavour che da oggi torna a essere camminabile.

"Non si tratta di un'inaugurazione - ha tenuto a precisare Sertori - ma di un sopralluogo durante il quale, come abbiamo già fatto in passato, diamo conto alla città del proseguimento dei lavori e restituiamo ai cittadini un altro pezzo di passeggiata". I lavori per restituire l'intera passeggiata, però, dureranno ancora mesi: "Ad ottobre termineranno i lavori dell'area polifunzionale e così sarà raccordata piazza Cavour al tratto che arriva fino ai giardini a lago".

Il sindaco Rapinese ha voluto sottolineare quanto oggi sia "un giorno importante per la città che finalmente si riappropria di un altro pezzo di lungolago". "Non importa se c'è qualche ritardo nella consegna dei lavori - ha aggiunto Rapinese - quel che conta è che i lavori procedono e piano piano stiamo riconsegnando il lungolago alla città". L'assessore Fermi ha espresso grandissima soddisfazione: "Da comasco è davvero un momento di orgoglio per me. Ero presente quando con l'allora governatore Maroni decidemmo di avocare a noi questo cantiere che aveva avuto tanti problemi. Fu una scelta difficile ma che oggi è rivelata essere una scelta vincente".