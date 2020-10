Reti fantasma sul fondale: pescatori e sub insieme per salvare il Lago di Como

Cosa sono le reti fantasma? Sono né più né meno che reti perdute dai pescatori a causa, generalmente, delle cattive condizioni meteo. Queste reti rimangono attive sui fondali per lunghissimo tempo e continuano a catturare il pesce. ma mentre i pesci morti vanno in putrefazione e vengono riassorbiti dall'ecosistema, il nylon di cui sono fatte le reti non viene certo riassorbito e rappresenta un danno per l'ecosistema in quanto non è biodegradabile.

"Quando i sommozzatori di Bibo Sub Como ci hanno segnalato la presenza delle reti fantasma nelle acque di Carate Urio - ha spiegato William Cavadini, presidente dell'associazione Pescatori di Como Alpha - abbiamo organizzato una giornata dedicata al loro recupero. Abbiamo collaborato anche con la polizia provinciale e con l'AeroClub Como che ha messo a disposizione il suo gommone. Anche il cantiere nautico Marlin Boat ci ha dato una preziosa mano mettendo a disposzione un'altra imbarcazione. Si è trattato di un bellissimo esempio di sinergia tra realtà del territorio che già esistono. Non ci siamo inventati nulla, abbiamo solo messo insieme le nostre forze, le nostre risorse e le nostre esperienze".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La "spedizione ecologica" è parita dal pontile dell'hangar dell'AeroClub intorno alle 8.30 la mattina di sabato 17 ottobre alla volta dello specchio d'acqua davanti a Carate Urio. Lì i sommozzatori di Bibo Sub Como si sono immersi arrivando a importanti profondità e hanno recuperato ben 4 reti fantasma, ognuna lunga circa 100 metri. Ad attendere i sub in superficie c'erano i Pescatori Alpha e gli uomini della polizia provinciale che hanno trasportato a riva le grandi matasse di nylon".