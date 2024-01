Restyling dei Giardini a lago, demolito anche il chiosco

Ai Giardini a lago di Como è arrivato anche il momento dell'addio al chiosco. Dopo lo storico trenino rosso e ai tappeti elastici nell’area giochi, anche la picccola casetta è stata demolita per far spazio al cantiere che darà un nuovo volta al parco. Una volta terminate le operazioni di rimozione, l’area dei giardini a lago sarà infatti pronta per gli attesi interventi per la riqualificazione dell’intera zona. Sul cantiere, come noto, pesa ancora un nuovo ricorso al Tar in attesa di sentenza. Una vicenda giudiziaria che ha rimandato l’avvio del cantiere, inizialmente previsto, dopo i precedenti rinvii, per lo scorso 19 gennaio.

Tuttavia il Comune rassicura sul fatto che il cronoprogramma dei lavori, che dovrebbero durare un anno, sarà rispettato. Il cantiere, salvo nuovo improbabili colpi di scena, dovrebbe quindi coincidere con i primi giorni di febbraio, con oltre 8 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto in partenza. Oltre alla sistemazione dei percorsi del parco, la riqualificazione dell’area per bambini, dove è previsto il recupero dei giochi Parisi, una nuova illuminazione e altre novità. Il restyling porterà inoltre un nuovo edificio,“Battery”, attorno al quale troveranno spazio diversi servizi. Se tutto dovesse andare come previsto, il 2025 potrebbe consegnarci un lungolago nuovo fiammante da viale Geno sino, appunto, ai Giardini a lago.