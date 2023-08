Rapinese: "Che bello prendersi cura delle proprie mura"

In attesa che le tre Torri simbolo di Como vengano restituite alla città, il sindaco del capoluogo, Alessandro Rapinese, ha annunciato sulla sua pagina Facebook un passo significativo nel recupero dell'architettura medioevale del centro storico di Como: "Che bello prendersi cura delle proprie mura. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria delle mura medievali di via Balestra. Quelle mura ora sono sane e le potremo far godere anche alle future generazioni di comaschi. La partita però è solo all’inizio: un passo alla volta vogliamo curare TUTTE le nostra mura, torri incluse. Avanti tutta". Restanto nella zona interessata, sarebbe bellissimo che anche il Giardino pensile, da tempo dimenticato, tornasse al suo antico splendore.