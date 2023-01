Incidenti a Como: le vie Canturina, Napoleona e Bixio sono le più pericolose

Secondo i dati relativi agli incidenti avvenuti a Como nel mese di dicembre 2022 contenuti nel report della polizia locale, le strade più pericolose della città sono via Canturina, via Napoleona e via Bixio. Infatti, dei 102 sinistri stradali su cui sono intervenuti i vigili, 20 si sono verificati su una di queste strade. Vediamo i dettagli del report.

Incidenti e feriti

Dei 102 incidenti che si sono verificati a Como nel mese di dicembre 2 sono stati mortali, altri 65 hanno visto persone ferite. La via Canturina è la via dove si sono registrati il maggior numero di incidenti e specificatamente 7 seguono via Napoleona con 7 e via Bixio con 6. Le persone coinvolte nei sinistri stradali sono state 219 e la fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 35 e i 49 anni con 64 persone.

La fattispecie più ricorrente è stata quella dello scontro frontale/laterale accaduta in ben 27 casi seguono il classico tamponamento in 22 casi l’investimento di pedone in 14 casi.

Le autovetture sono i veicoli maggiormente coinvolti nei sinistri stradali specificatamente 138 seguono motocicli con 24 e autocarri con 15. Il giorno della settimana in cui sono occorsi il maggior numero di incidenti stradali è il mercoledì con 24 poi martedì con 18.

È sempre il mancato controllo del proprio veicolo la violazione più ricorrente nell’ambito del rilevamento dei sinistri stradali, in 29 occasioni è stata accertata e in 18 casi ha provocato feriti nei coinvolti. I pedoni coinvolti nei sinistri stradali nel periodo in argomento sono stati 15 mentre 11 sono stati i ciclisti e 4 gli utenti di ciclomotori. Infine a seguito dei rilievi effettuati sono state ritirate 17 patenti di guida (per un totale di 36 con il Reparto operativo).