La Guardia Nazionale replica alle accuse di Civitas: false e inopportune

Alle dure accuse contenute nel racconto di Giorgio Livio, avvocato aderente al gruppo politico Civitas di Como, ha risposto on modo molto netto e preciso Franco Zerbato, presidente dell'associazione Guardie Nazionali, che annuncia di stare valutando anche gli estremi per presentare querela. Qui di seguito la versione dei fatti e la smentita così come inviata dall'associazione a firma di Zerbato.

Replica e smentita

Apprendiamo del comunicato stampa di tale “Civitas – Como-Progetto città”, che appare essere un organo politico comunale, ove sono riportate affermazioni circa fatti e circostanze avvenuti in data imprecisata a Como, nel Parco Spina Verde. Vi si afferma che sarebbero stati commessi atti arbitrari verso persone non precisate da parte di una Guardia volontaria in servizio, effettiva alla scrivente Organizzazione, e che sarebbe stato osservato il porto di un “manganello”.

Da una breve indagine interna è risultato che nessun abuso è stato commesso e che il comportamento della Guardia in tale circostanza è stato del tutto consono alla normativa. Pertanto i fatti sono stati riportati da “Civitas” in modo opportunistico e non rispondente al vero, attribuendo comportamenti illegittimi in realtà non avvenuti. Rammentiamo che la GN collabora da 4 anni con il Parco Spina Verde nella manutenzione dei sentieri e nella vigilanza sui regolamenti, come da convenzione stipulata con l’Ente Regionale P.S.V. il quale ha piena facoltà di individuare in proprio i soggetti delegati a tali funzioni. In tale ambito, il nostro compito è di invitare i contravventori a uniformarsi alle regole vigenti nel Parco, e a fare intervenire gli organi di Polizia quando necessario. Non è nostra facoltà elevare sanzioni, che essendo atti giudiziari sono in capo alla Polizia giudiziaria e non si comprende come “Civitas” possa accusare una nostra Guardia di aver voluto compiere un atto che materialmente non avrebbe comunque potuto fare.

Del tutto ingiustificata è l’affermazione relativa al “manganello” che è risultato essere una torcia elettrica, e al riguardo stiamo valutando se tale affermazione non costituisca fatto rilevante ai sensi di legge. Deploriamo apertamente perciò che “Civitas”, per ragioni a noi ignote, abbia diffuso notizie diffamatorie nei confronti di Volontari che, così come Altri, dedicano gratuitamente il proprio tempo, fatica e risorse per rendere il Parco Spina Verde fruibile in sicurezza a tutta la comunità.

Franco Zerbato - Presidente