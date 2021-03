Blevio senz'acqua, ultimo giorno di disagi: quasi sostituita la tubatura danneggiata

La società Como Acqua ha fornito un aggiornamento riguardo il guasto alla rete idrica che ha lasciato Blevio senz'acqua dal 22 marzo. La rottura di una tubazione di adduzione posizionata all'interno di uno stretto cunicolo, rottura legata alle condizioni di ammaloramento che interessavano circa 50 metri di condotta, infatti, ha causato l'interruzione della fornitura idrica a partire dalla serata di lunedì scorso. "I tecnici di Como Acqua - precisa l'Ingegnere Enrico Pezzoli, presidente di Como Acqua.sono intervenuti tempestivamente ma la complessità del sito di installazione non ha consentito di operare con estrema facilità e rapidità".

In preparazione dell'intervento di sostituzione integrale della condotta, sempre nel pomeriggio di martedì, sono stati reperiti i materiali necessari per realizzare una condotta di bypass, in modo da assicurare la fornitura idrica anche durante i lavori sulla condotta principale. Tale condotta di bypass è stata completata nella mattinata di mercoledì 24 marzo e la deviazione del flusso sulla condotta di bypass attraverso un'apposita valvola è stata collocata questo pomeriggio.

Sono poi iniziati i lavori di sostituzione della condotta ammalorata che, come spiegato da Como Acqua, " dovrebbero concludersi nella giornata di giovedì 25 marzo.

"Voglio rassicurare gli utenti che non sono previsti ulteriori disservizi, anche durante il trasferimento del flusso idrico verso la condotta ripristinata. Tengo inoltre a ringraziare i cittadini di Blevio per la pazienza dimostrata e i disagi sopportati, per un accadimento che - è importante precisare - si deve attribuire esclusivamente alla vetustà della condotta e non era pertanto prevedibile" conclude il presidente dell'utility comasca.