Bus affollati, Asf chiarisce: "Spesso sembrano pieni ma non lo sono"

La segnalazione di alcuni utenti della linea C60 di Asf Autolinee ha messo in luce un'apparente criticità riguardo il sovraffolamento dei mezzi durante determinate corse. L'azienda di trasporto pubblico locale ha valutato le segnalazioni e ha inviato alla redazione di QuiComouna nota stampa per chiarire alcuni punti. "Ringraziando per la segnalazione - si legge nella nota - monitoreremo con ancor più attenzione la linea C60 e, in particolare, le corse negli orari indicati dai nostri utenti. Ci teniamo però a ribadire che, in molte occasioni, un mezzo può sembrare pieno, ma è necessario considerare che, da carta di circolazione, vetture come quelle in dotazione ad Asf sono attrezzate per ospitare (al 100%) 6 persone per metro quadrato . Questo significa che, molto spesso, quello che viene visto come "bus affollato" rientra in realtà all'interno della capienza consentita dell’80%. Sottolineiamo anche che, negli orari di punta - conclude Asf Autolinee - tutti i nostri mezzi sono in servizio: stiamo utilizzando anche vettori esterni in modo da aumentare ulteriormente il numero di posti disponibili".