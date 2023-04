Il Consorzio Ambulanti di Forte dei Marmi replica a Confesercenti Como

il Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” replica duramente alle affermazioni rilasciate da Confesercenti Como e dallo stesso sindaco di Forte dei Marmi. Confesercenti, infatti, si oppone da sempre in modo deciso all'arrivo a Como delle bancarelle che si fregiano del nome della cittadina toscana, ritenendo che le denominazioni utilizzate da taluni associazioni e consorzi ingenerino un equivoco nel pubblico che è portato a ritenere che tali bancarelle provengano tutte direttamente dal tradizionale mercato di Forte dei Marmi. Su tale questione si è espresso lo stesso sindaco di Forte dei Marmi.

Tuttavia il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi sottolinea alcuni aspetti che mettono in evidenza la propria originalità e rispedisce le accuse ai mittenti.

"Premesso che la vera notizia è che il nostro originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornerà a grandissima richiesta domenica 30 aprile a Como più precisamente nei Giardini del Tempio Voltiano con il suo show itinerante fatto di tutto il meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda - spiega il Consorzio - vogliamo rispondere a quanto strumentalmente esposto circa la nostra attività. Infatti, come scritto nel comunicato stampa che accompagna ogni nostra manifestazione, e come riportato anche sul nostro sito web ufficiale, il nostro Consorzio è nato infatti per primo nel 2002, dall’unione appunto di una selezione dei migliori banchi storicamente (e tuttora) presenti nel mercato di Forte dei Marmi, con la felice intuizione di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Già questa frase chiarisce oltre ogni dubbio la presunta (e falsa) querelle sulla questione della presunta veridicità del nostro evento-mercato di qualità (che, tra l’altro, è il più famoso e apprezzato d’Italia e per questo si attira molta invidia)".

"Perché dunque - si chiede il Consorzio - voler creare una fittizia contrapposizione, che non ha motivo di esistere, con il mercato del Forte, che si tiene ogni mercoledì?". Nella replica gli Ambulanti di Forte dei Marmi puntualizzano che il Consorzio è nato per primo nel 2002, dall’unione di una selezione dei migliori banchi storicamente (e tuttora) presenti nel mercato del Forte "con la felice intuizione di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali”.

"Vogliamo ricordare prima di tutti al nostro affezionato pubblico - continua la replica - che nell’Italia dei campanili e del gusto per le realizzazioni artigianali, il Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” rappresenta il marchio (unico, originale e registrato) sinonimo di genuinità e qualità, che si accompagna all’esuberante simpatia degli operatori ed al calore umano dei tanti visitatori".

"Per questo motivo - aggiunge inoltre il Consorzio - è assolutamente strumentale e fuorviante la citazione del sindaco di Forte dei Marmi, inserita nello stesso comunicato, quasi a voler mettere in dubbio l’essenza del nostro Consorzio. Il Sindaco si preoccupa giustamente del proliferare di gruppi che si auto-definiscono 'mercato di Forte dei Marmi', circostanza che, se possibile, preoccupa ancora di più il nostro originale Consorzio e che non è certamente il nostro caso, sia perché la nostra denominazione di ormai oltre 20 anni fa (marchio registrato) è ben chiara, sia perché il nostro primo ed originale Consorzio, come ogni attività di successo, è stato oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro sempre più lontani dall’originale, che spesso traggono in confusione anche il nostro amato pubblico, che ci segue ormai da due decenni. Per queste precise ragioni il nostro Consorzio è impegnato con successo nelle competenti sedi in difesa della sua unicità. Sono infatti già attive ed efficaci numerose azioni legali a tutela della sua originalità. Per capire quale sia il Consorzio originale e quali i successivi tentativi di emulazione, del resto, è sufficiente guardare alla “data di nascita” per capire chi ha copiato chi (peraltro con risultati tutti da discutere). Del resto, nel pullulare di iniziative di emulazione, persino Regione Lombardia - conclude il Consorzio - ha adottato un ordine del giorno di riconoscimento della qualità o originalità del nostro Consorzio con delibera del Consiglio Regionale Lombardo".