Il regolamento per utilizzare la nuova area skate: vietata ai minori di 10 anni

La giunta del Comune di Como ha approvato il "disciplinare per l'utilizzo dell'area skate" installata in viale Aldo Moro a Como. Si tratta di un insieme di regole alle quali devono attenersi i giovani e meno giovani frequentatori dell'area. Ecco in sintesi le regole principali.

Chi può accedere

L’accesso è libero ed è consentito negli orari di apertura dell’Area Parco, in condizioni di buona luce naturale, dal sorgere del sole al tramonto. L’accesso non è consentito in caso di strutture bagnate, ricoperte da neve/ghiaccio. La struttura non è un parco giochi, il suo utilizzo è rivolto a soggetti che abbiano compiuto l’età minima di anni 10. In particolare gli utilizzatori di età ricompresa tra i 10 ed i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto maggiorenne; tra i 14 ed i 18 anni la responsabilità è assunta dal genitore o da chi ne fa le veci. L’accesso e l’utilizzo sono riservati agli utilizzatori di skateboard.

Prevenzione infortuni

Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo di utilizzare l’Area Skate indossando il casco protettivo con adeguata allacciatura e ginocchiere. Si consiglia, l’uso di ulteriori protezioni individuali per l’attività quali, gomitiere, polsiere, ecc. Nel caso in cui vengano individuati soggetti che utilizzano la struttura senza indossare casco e ginocchiere protettivi si provvederà ad allontanarli dall’area.

Divieti

All'interno dell'Area Skate è vietato accedervi in caso di pioggia, neve, ghiaccio, e in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche sono tali da rendere pericoloso l'utilizzo della struttura; danneggiare e/o modificare in qualsiasi modo la struttura, introdurvi altra attrezzatura fissa o mobile, oltre agli skateboard; l'utilizzo delle strutture sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti; sostare se non impegnati nell'attività; introdurre e consumare cibi e bevande (in particolar modo con contenitori di vetro); fumare; introdurre animali; tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e/o cose; utilizzare apparecchi acustici e/o cuffie tali da limitare l’udito; usare l’impianto e gli attrezzi personali in maniera impropria; deturpare e imbrattare (come ad esempio il writing) le attrezzature e/o sporcare con ogni genere di rifiuti; transitare con gli skateboard al di fuori degli spazi consentiti; In caso di neve o ghiaccio è severamente vietato lo spargimento di sale, non è consentito il passaggio di automezzi meccanici sull‘area.