La raccolta doni di Concy per regalare un sorriso ai pazienti di geriatria e psichiatria del Sant’Anna

Per il secondo anno Concetta Scarlata sta mobilitando amici, conoscenti e sconosciuti promuovendo una raccolta di doni per i pazienti e per il personale dei reparti di Geriatria e Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna. L'idea è nata lo scorso anno per rendere omaggio e ricordare di Paolo, amico e vicino di casa della mamma di Concetta, trovato morto nella sua casa di via Milano a Como. Una storia molto triste che ha fatto riflettere sul vero significato del Natale e per questo Concy cerca, anche con piccoli doni, di renderlo meno difficile per le persone che sono veramente sole e spesso dimenticate.

Sono tantissime le raccolte di giocattoli che in questo periodo vengono organizzate per i bambini e ben venga, ci mancherebbe: la beneficenza è sempre qualcosa di buono e i piccoli ricoverati in ospedale meritano tutti i sorrisi del mondo anche se certamente i loro genitori cercheranno già di accontentarli.

Il pensiero di Concy è invece rivolto alle persone anziane che sono spesso dimenticate. In alcuni casi non c'è nessuno che vada a trovarli e i loro Natali sono molto tristi nei reparti degli ospedali. Basta un pensierino, un pacchettino per ognuno di loro (in geriatria al Sant'Anna ci sono circa 40 persone) per poter rendere queste feste meno tristi anche per loro. I doni verranno consegnati il 19 dicembre. Potete portare il vostro contributo entro il 18 dicembre al chiosco a Trecallo in piazza e da quest'anno la Libertas San Bartolomeo. Specificando che sono i doni da consegnare a Concy.

"Basta anche solo un piccolo pensierino: i bambini possono scrivere delle letterine, oppure qualche regalino utile (calze, guanti, asciugamani) o quello che vi viene in mente ricordandovi sempre che, per norme igieniche, i pensierini devono essere nuovi e rispondenti alle norme di sicurezza".