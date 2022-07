Il caso dell'auto ticinese rimossa, dalla Svizzera lettere di apprezzamento per il sindaco Rapinese

Il sindaco di Como contro-replica alle affermazioni che l'automobilista ticinese - al quale è stata rimossa lauto tre sere fa in via Grassi - ha fatto dal proprio profilo Instagram.

"Innanzitutto - ha commentato Rapinese - il fatto che fossero dieci anni che parcheggiasse lì in via Grassi in Ztl la dice lunga sui miei predecessori. Ora è bene che si capisca che le cose sono cambiate. Non abbiamo bisogno dei soldi di svizzeri maleducati. Invito questo signore a comportarsi a Lugano come ha fatto a Como, vediamo cosa succede".

Rapinese ha poi raccontato a QuiComo di avere ricevuto numerose e-mail di cittadini svizzeri che hanno preso le distanze dal loro concittadino: "Ho ricevuto diverse lettere di svizzeri ticinesi e persino della svizzera tedesca che mi hanno manifestato il loro apprezzamento e solidarietà e che hanno tenuto a manifestare la loro presa di distanze dal comportamento incivile del loro concittadino. Ecco, è di questi svizzeri che Como ha bisogno, e per fortuna sono la stragrande maggioranza, persone per bene ed educate. Mentre il proprietario dell'auto rimossa in via Grassi non è per nulla un bell'esempio".