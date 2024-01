La promessa di Rapinese: "Con me sindaco mai il limite dei 30 all'ora come a Bologna. Ma gli autovelox a 50 sì"

Il sindaco Alessandro Rapinese lo ha dichiarato in una trasmissione nazionale, Zona Bianca su Rete 4: "A Como il limite di 30 all'ora come a Bologna non ci sarà mai". Salvo poi aggiungere: "Gli autovelox a 50 all'ora sì". Proprio così. Il primo cittadino del capoluogo lariano, invitato nella trasmissione Mediaset per commentare le "gesta" del famigerato e anonimo distruttore di autovelox denominato Flexman dai media, nel difendere l'adozione degli autovelox ha criticato, nello stesso tempo, la rivoluzione viabilistica appena entrata in vigore nella città di Bologna.

Come è noto, infatti, Rapinese si è sempre detto favorevole all'utilizzo degli autovelox da parte delle amministrazioni locali, sostenendo che tali dispositivi contribuiscono a rendere più sicure le strade. Quanto, però, alla strategia dei 30 chilometri all'ora in tutta la città ha espresso la sua contrarietà, affermando che rumorosità o inquinamento potrebbero essere combattuti con obbligando all'uso delle auto elettriche, mentre per limitare i rischi sulle strade occorre aumentarne la sicurezza.