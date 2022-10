Violento attacco del sindaco al gruppo Facebook RapiGoverno: "Metodi simili alle Brigate Rosse e al Ku Klux Klan"

Venti minuti di passeggiata in montagna con una partenza in scioltezza. Tutto sotto controllo, almeno finché si tratta di ribadire quanto fatto nei suoi primi tre mesi di mandato: una difesa, quella di Rapinese, punto su punto. E fino a qui tutto secondo tabella. Poi arriva, probabilmente programmato, il fuoripista: dieci minuti di passi e parole con cui il sindaco di Como attacca pesantemente il gruppo Facebook RapiGoverno.

I paragoni usati dal primo cittadino per demolire quella che a tutti appare, antipatica o simpatica che sia, nulla più che una pagina di satira politica, sono a dir poco forti, se non verbalmente violenti. Secondo Rapinese, le modalità del gruppo RapiGoverno sarebbero simili a quelle utilizzate dalle Brigate Rosse, dalla mafia o addirittura dal Ku Klux Klan. Per quanto il gruppo, come molti altri attivi sul social di Zuckerberg, sia anonimo - ed è questa la situazione che più dei contenuti ha scatenato il fastidio e l'ira del sindaco di Como - ai più lo sfogo di Rapinese è apparso spropositato. Che non fosse l'uomo dell'altra giancia, era noto. Tuttavia il ruolo che ricopre, anche quando la battaglia impera, imporrebbe un altro tono. Senza aggiungere commenti, lo riproponiamo anche qui in versione integrale.

Per ora il gruppo non ha ancora risposto con un post al sindaco, ma ha già modificato (ironicamente) la sua immagine di copertina con un frame tratto dalla celebre serie Gomorra e quella del profilo con un nuovo "incappuciato" logo.