Striscia la Notizia a Como: sul lago arriva l'inviata Rajae Bezzaz

Rajae Bezzaz, l'inviata di Striscia la Notizia, è venuta a como con la sua troupe per realizzare un servizio che andrà in onda in una delle puntate della prossima settimana. Rajae, nota al grande pubblico per i numerosi servizi che si occupano di problematiche legate alle fasce della popolazione più debole, come ad esempio i migranti o le persone con disagi economici e sociali, è venuta sul lago per intervistare una donna comasca il cui caso, come detto, sarà oggetto di uno dei prossimi servizi di Striscia la Notizia. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire di cosa si tratti.