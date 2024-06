La folle bravata: aggrappato al bus mentre viaggia in viale Varese

A prima vista sembrava far parte della pubblicità sul retro del pullman. Ma poi quando ha tentato di lanciarsi dal mezzo in movimento lungo viale Varese è stato subito chiaro che si trattava della folle bravata di un ragazzo. Le foto mostrano il giovane appeso, non si capisce esattamente come, al retro del bus intento a farsi trasportare non si sa se per gioco e far colpo sugli amici o per non pagare il biglietto. Quando il bus in curva ha rallentato il ragazzo è saltato giù, incolume ma con grande stupore e apprensione da parte di automobilisti e passanti che lo hanno visto compiere questa folle bravata.