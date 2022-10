Ragazzi con disabilità a Como, disponibili due strutture per le attività in acqua

L’Amministrazione del Comune di Como prosegue l’impegno per dare priorità ai disabili. In particolare, sono due le strutture individuate per la terapia in acqua. Si tratta della piscina situata presso la cooperativa Sim-patia a Valmorea e di quella presso Eracle Sports Center, a San Fermo della Battaglia.

Tenendo conto del differente stato di disabilità dei ragazzi, le due strutture ospitano gli utenti che fanno riferimento a Sociolario e al Centro diurno disabili e la loro attività è iniziata rispettivamente martedì 20 settembre presso Sim-patia a Valmorea e lunedì 26 settembre 2022 presso Eracle Sports Center. Agli utenti che in precedenza facevano riferimento all’associazione Thais e utilizzavano la piscina di via del Dos era stato chiesto di contattare il Comune per trovare una soluzione. Venti persone hanno evidenziato la necessità di svolgere attività di movimento individuale in acqua calda, a queste il Settore Politiche sociali e giovanili del Comune di Como ha inviato nei giorni scorsi una lettera affinché scegliessero quale delle due strutture utilizzare. In questo modo, tutte le persone con disabilità che usufruivano del servizio in precedenza, e che si sono rivolte ai Servizi sociali, sono state raggiunte dal nuovo servizio.

Nello specifico nella piscina di Sim-patia è possibile effettuare una seduta individuale di idrokinesiterapia con terapista in acqua della durata di 45 minuti, una volta alla settimana per 32 settimane; nella struttura di Eracle Sports Center è possibile una seduta individuale con riatletizzazione motoria in acqua per 45 minuti, sempre una volta alla settimana per 32 settimane. I costi del servizio sono a carico del Comune di Como.

“Sono contenta del risultato ottenuto e di come nell’Amministrazione ci sia la chiara volontà di essere al fianco dei disabili dopo la chiusura della piscina di via Del Dos offrendo loro gratuitamente le migliori strutture disponibili sul territorio comasco” ha affermato Nicoletta Roperto, vice Sindaco e Assessore alle Politiche educative, sociali, abitative, Volontariato e Asili nido del Comune di Como.

Via del Dos

La giunta Rapinese ha intanto approvato con delibera il documento di fattibilità tecnica ed economica per via del Dos predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche, dell’importo complessivo di € 450.000,00 (I.V.A. compresa), al fine dell’inserimento dell’intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 – annualità 2022 – in sede di prossima variazione. L’approvazione del progetto definitivo/esecutivo sarà subordinata al reperimento e successivo stanziamento delle relative risorse sul capitolo 2.12.02.02.8140 “Manutenzione straordinaria centri disabili” del Bilancio 2022/2024 – annualità 2022, oggetto di prossima variazione;