Ragazze in costume mostrano il fondoschiena. Davanti al Duomo

Succede anche questo a Como: il principale luogo di culto della città usato come set fotografico per immortalare ragazze bellissime, per carità, ma pur sempre semi nude. Per la precisione in costume da bagno, con tanto di fondoschiena ben esposto ai passanti. La scena si è svolta nella mattina di sabato 20 aprile e non è certo passata inosservata ai tanti passanti e residenti che passeggiavano in piazza Duomo (la foto che proponiamo è stata scattata da Daniele Roncoroni).

Come si vede le modelle posano davanti a un fotografo ma lasciando ben poco all'immaginazione. Evidentemente chi ha deciso di usare la facciata della cattadrale come sfondo per immortalare le curve sexy delle ragazze non ha ritenuto la cosa scabrosa, scandalosa o blasfema, ma non tutti sono della stessa opinione. E sui social le foto scattate dai passanti stanno sollevando dibattito e in taluni anche molta indignazione.

Non è la prima volta che si vedono in centro storico persone, per lo più turisti stranieri, in costume da bagno, ma mai si era vista tanta disinvoltura nel posare seminudi davanti a una chiesa.