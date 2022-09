Como, perde l'ultimo treno per Milano e resta sola di notte: un angelo di tassista l'accompagna gratis

Wuzhao Feng è una studentessa cinese di 26 anni di Milano che la notte del 31 agosto si è trovata a Como in grande difficoltà. Aveva perso l'ultimo treno per tornare a casa ed era completamente sola, senza amici o parenti nel capoluogo lariano. Sconfortata e impaurita, oltre che con pochi soldi, ha temuto davvero di dover trascorrere la notte all'aperto, cosa potenzialmente rischiosa per una ragazza. Proprio quando era assalita dallo sconforto e dalla paura ecco che ha incontrato, come fosse mandato dal cielo, una persona più che generosa. Grazie a quell'incontro Wuzhao dopo meno di un paio d'ore era a casa sua a Milano sana e salva e ora ci tiene a ringraziare pubblicamente quell'uomo.

Si tratta di un tassista di Como di cui Wuzhao fa il nome e del quale cita addirittura il nome del taxi (ma che per privacy preferiamo non rendere pubblici). "Dapprima un falso tassista si è proposto di aiutarmi accompagnandomi a un albergo - racconta - e una volta davanti all'hotel è arrivata la polizia locale. Ho capito che era stata chiamata da un altro tassista al quale poco prima avevo chiesto il costo per andare a Milano e che mi aveva visto salire sull'auto. Si sono assicurati che io stessi bene, dove abitassi e come mai mi trovassi sola a mezzanotte a Como. Poi incredibilmente il vero tassista si è offerto, davanti agli agenti, di accompagnarmi a casa senza farmi pagare la tariffa. Un vero angelo. Non so come ringraziare lui e la polizia locale di Como. Chissà come sarebbe andata quella notte se non li avessi incontrati".