La dottoressa Raffaela Olandese va in pensione: 40 anni al servizio della sanità comasca

Dopo quasi quarant’anni di lavoro è andata in pensione la dottoressa Raffaela Olandese, direttore della struttura complessa Dipendenze e dal gennaio di quest’anno direttore facente funzioni del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di Asst Lariana.

Appena ventenne ha iniziato a dedicarsi alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, osservando il fenomeno nella sua evoluzione e dando un contributo importante per la nascita dei primi servizi cura delle tossicodipendenze. Dopo la laurea in Medicina all’Università degli Studi di Milano, nel 1984 la decisione di iniziare a lavorare in questo difficile settore alla Ussl 11, con la nascita dei servizi territoriali per le tossicodipendenze (SerT). Dal 1995 primario Sert e dal 1996 direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'Ussl 5 poi Asl di Como, in Asst Lariana è arrivata nel 2017 con il ruolo di direttore della struttura complessa Dipendenze e il coordinamento dei quattro SerT afferenti. Nel corso degli anni ha realizzato numerosi progetti e piani di intervento di prevenzione e cura nell'ambito delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e del gioco d'azzardo patologico e ha partecipato come membro esperto a numerose commissioni e gruppi di lavoro regionali. Instancabile e appassionata del suo lavoro, la dottoressa Olandese ha chiesto e ottenuto di poter dare come volontaria un contributo nel suo settore per un altro anno.