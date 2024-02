Il grande raduno dei paninari: in Brianza rivivono gli anni '80

Il 24 febbraio a Seregno si terrà un raduno speciale dedicato agli appassionati degli anni '80, in particolare agli iconici "paninari". Organizzato dal gruppo Facebook Paninari Company e ospitato presso lo Shaker Club Cafè in via Medici 32, l'evento promette di far rivivere lo spirito e l'entusiasmo di quei giorni d'oro.

Il paninaro Salvatore Bongiovanni, gestore del locale, ha fatto di questo raduno un appuntamento fisso che attrae paninari provenienti da tutta Italia. Un'occasione unica per riunirsi e condividere i ricordi di un'epoca indimenticabile.

L'iniziativa si propone di rievocare l'atmosfera vivace e colorata degli anni '80, quando i giovani si riunivano a Milano, sfoggiando i marchi di moda dell'epoca come Moncler, Timberland e Naj Oleari. A Como il ritrovo preferito dei paninari erano i Portici Plinio, dove allora al posto del McDonald's c'era il mitico Burghy. Non è un caso che la locandina dell'evento del 24 febbraio si rifaccia proprio ai colori di quel primo fast food in stile americano.

Il raduno offre l'opportunità di riscoprire l'allegria e lo spirito di quei tempi, con un'attenzione particolare ai dettagli moda che hanno caratterizzato i paninari di allora. Grazie al gruppo Facebook Paninari Company, creato alcuni anni fa, gli appassionati hanno la possibilità di partecipare a raduni che richiamano paninari provenienti da diverse regioni italiane. La tendenza di indossare l'abbigliamento caratteristico di quegli anni, rivisitato dai brand moderni, continua a suscitare interesse e nostalgia.

Il raduno sarà anche l'occasione per celebrare il ritorno di un'icona dell'abbigliamento, il giubbotto di Top Gun, che ha segnato un'epoca e continua a catturare l'immaginazione di coloro che lo hanno amato negli anni '80. Un'esperienza imperdibile per chi desidera rivivere i bei tempi degli anni '80 e condividere la passione per lo stile e l'atmosfera unica dei paninari.