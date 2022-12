Festa dell'Immacolata, come cambia il servizio di raccolta rifiuti a Como

In occasione della festività di giovedì 8 dicembre il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune variazioni. I servizi di raccolta differenziata previsti giovedì 8 dicembre ad Acquanera, Albate, Bassone, Trecallo, Camnago, Civiglio, Garzola, Lora e Muggiò sono posticipati a venerdì 9 dicembre dalle ore 9. In centro città (Zona Borgovico e Valduce), Caserme, Como Sole e Madruzza la raccolta è anticipata a mercoledì 7 dicembre dalle ore 20. La raccolta differenziata di plastica, carta e cartone per le utenze commerciali della Città Murata è anticipata a mercoledì 7 dicembre dalle ore 20. Il Centro di Raccolta cittadino resterà chiuso.