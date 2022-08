Simone, piccolo guerriero che lotta contro la leucemia: una raccolta fondi per aiutarlo

Simone, piccolo comasco di 8 anni, è ricoverato al San Gerardo di Monza dove lotta contro la leucemia. Lui e la sua famiglia hanno bisogno di aiuto, non solo emotivo ed affettivo per poter continuare a combattere, ma anche economico. Il nonno di Simone giocava nel Como e anche per questo motivo la sua vicenda non è passata inosservata al gruppo di tifosi Pesi Massimi che se l'è presa a cuore rilanciando sulla propria pagina Facebook il link per partecipare alla raccolta fondi per aiutare Simone.

A ideare e a lanciare la campagna di donazioni sul sito Go Fund Me sono stati i compagni di classe di Simone e i loro genitori. In un giorno la campagna fondi ha raccolto quasi 1.800 euro su un traguardo prefissato di 10mila euro. Sicuramente la solidarietà dei comaschi (e non solo) non si farà attendere.