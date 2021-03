Caterina, 9 anni: la sua raccolta fondi salverà la "chiesetta" di Senna Comasco

Con la mamma ha lanciato un crowdfunding per rifare il tetto del Santuario

Un giorno Caterina, passando con sua mamma Milena davanti al Santuario di Santa Maria Assunta di Senna Comasco le ha domandato: "Perché è sempre chiusa la chiesetta?". Milena le ha spiegato che a causa di infiltrazioni la chiesa è inagibile e che occorre eseguire lavori di sistemazione del tetto.

E' a quel punto che candidamente Caterina ha proposto di fare appello al buon cuore delle persone. "Ho pensato, in occasione della Prima Comunione della mia piccola Caterina, di istituire la raccolta fondi che lei stessa mi ha ispirato -ha spiegato Milena - con lo scopo di supportare il rifacimento del tetto del piccolo Santuario di Santa Maria Assunta, deteriorato dalle intemperie. L'alternativa di questa azione, purtroppo sarebbe quella di assistere all'inesorabile degrado e alla perdita definitiva degli affreschi che non saranno più fruibili dalle future generazioni".

Per fare una piccola donazione - che andrà direttamente sul conto corrente della parrocchia - basta cliccare qui.

